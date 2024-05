Uskumatu arv! Loe, mitu silmapaari vaatas telerite kaudu Eurovisioni ja elas kaasa 5Miinusele ja Veissonile

11. mail toimunud lauluvõistluse finaali vaatajate osakaal oli EBU teatel 46,7 protsenti ülekannet vahendavate avalik-õiguslike meediakanalite vaatajatest – see on kõrgeim osakaal alates 2006. aastast. Jätkuvalt on lauluvõistlus väga populaarne noorte vaatajate seas. Suurt finaali vaatas 58,6 protsenti 15-24-aastastest noortest.