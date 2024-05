FOTOD | Andrei Zevakin saabus Eleryn Tiidu debüütalbumi esitluskontserdile koos kallimaga

Alates sellest, kui Zevakin lauljatar Merilin Mälgust lahku läks, on noormees oma suhtestaatust kiivalt saladuskatte all hoidnud. „See ongi sisuline küsimus,“ on Zevakin vastanud kelmikalt meediale, kui temalt on suhtestaatuse kohta uuritud, jättes õhku nii või teise vastuse.