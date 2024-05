FOTOD | Suvele vastu armastuse tuules? Eleryn Tiit ja Robin Valting on jäänud korduvalt koos kaamerate ette

Juba mõnda aega on sahistatud, et lauljanna Eleryn Tiidu ja sisulooja Robin Valtingu südamed tuksuvad teineteisele. Ka eilsel Eleryni albumiesitlusel oli Robin kohal. Üks peol viibinud inimene kirjeldas Kroonikale, et märke sellest, et Eleryn ja Robin on paar, leidus õhtu jooksul mitmeid. „Koos on 100%“ lausus ta. „Robin tšillis Eleryni perega. Ja kutsub teda hellitavalt Elluks,“ kirjeldas ta noorte läbisaamist peol.