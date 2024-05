Sisuloome juurde sattusin... laulukarjääri kaudu. Kui laulmisega tegelesin, siis mul tekkis teatud fännibaas nii Facebooki kui ka Instagrami. Ühel hetkel, kui oma palgatöö 2017. aastal ära lõpetasin, siis hakkasin täiesti teadlikult sisuloomele keskenduma. Mulle on alati meeldinud ennast väljendada – olgu siis see läbi muusika või kirjutamise. Minu jaoks on see copywriting sisuloome juures kõige nauditavam asi. Vaikselt tulid juurde Instagrami story’d ja alguses neid ju üldse ei olnud. Kui mina sisuloomega alustasin, siis olid ainult postitused. See video teel enda edasi andmine oli minu jaoks ikkagi suur väljakutse. Minu jaoks oli see alguses väga võõras.