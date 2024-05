Päris krõbedad hinnad! Stingi kontserdi tõttu on nii mõnigi hotell välja müüdud, Tartu külaliskorterite hinnad on lakke löönud

Sting esineb 10. juunil Tartu lauluväljakul. Tuhanded Stingi fännid tulevad oma iidolit kuulama ka välismaalt. Loomulikult tähendab see seda, et eelkõige välismaa fännid peavad endale Tartu linnas ööbimise leidma. Tartu majutusasutusi sel kuupäeval sirvides nähtub, et nii mõnigi hotell on sootuks väljamüüdud või alles on jäänud kõigest paar ööbimiskohta. Booking.com annab ise ka teada, et: „74% peatumispaikadest ei ole meie saidil sinu otsitud kuupäevadeks saadaval“.