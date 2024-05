KUULA | „Võlgnen suurima tänu gameboy tetrisele.“ Tõnistete poeg matho avaldas debüütsingli „kas mind tead?“

„“Kas mind tead?“ puhul on huvitav see, et kui olen küsinud mitmelt inimeselt, mida nad arvavad selle sõnadest ja mõttest, siis igaüks on tõlgendanud loo sõnumit erinevalt, mis teebki selle just eriti põnevaks. Seetõttu eelistan jätta oma tõlgenduse enda teada, et iga kuulaja saaks looga suhestuda omal moel.