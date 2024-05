Piletitaskusse tuli müüki kolm suurt Soome festivali

Ta lisas, et sel aastal on plaanis teha koostööd 3–4 Soome suurkorraldajaga, kuid pikas plaanis on eesmärk sel suunal veelgi laieneda.

Tänasest on Piletitasku kaudu võimalik osta eksklusiivselt pileteid augustis toimuvale hard-rock-festivalile Helsingi Metal Festival , kus astuvad üles selle žanri maailma tippartistid, nagu Avantasia, Kreator, Satyricon, Hammerfall ja paljud teised. Pileteid on võimalik soetada ka Dark Riveri festivalile ja Soome ühele suuremale muusikasündmusele, ka eestlaste seas tuntud tantsumuusikapeole Weekendi festivalile .

Selle suve Weekendil astuvad Espoos uuel Vermo Arenal lavale ülemaailmsed tantsumuusikastaarid Nicky Romero ja R3HAB. Lisaks on esinejate rivis muljetavaldav arv hinnatud artiste: Timmy Trumpet, Ann Clue, Boris Brejcha, Da Tweekaz, Darude, Deniz Bul, Kanine, Moritz Hofbauer, Showtek, Sub Zero Project, Tungevaag, Vibe Chemistry, Will Spark, Alan Walker, Tiësto, Wade, Miane, Coone ja Dion Visser. Festivali teemaks on sel korral „Disco Nation“ ja valida on nelja lava vahel: WKND Stage peavooluhelide jaoks, Future Stage hardstyle’i ja drum & bass’i jaoks ning hiljuti välja kuulutatud CNNCT x Taco Bell Stage, kus astuvad üles Space92, Juliet Fox, Wade, Miss Monoque, Miane, Jay De Lys, Rebūke ja teised.