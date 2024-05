Ravimatu seisund mõjub raskelt: Celine Dion seisis raske haigusega võideldes surmaga silmitsi

Maailmakuulus lauljanna Celine Dion tuli 2022. aasta detsembris avalikkuse ette infoga, et tal on diagnoositud neuroloogiline haigus nimega stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom – toim), mis mõjutab tavaliselt ühte inimest miljonist. Veel avaldas Celine, et kuigi tema haruldast haigust alles õpitaks tundma, siis on teada, et just see ongi tal lihasspasme põhjustanud.

Hiljuti andis ta intervjuu Ameerika ajakirjanikule Hoda Kotbile, mis jõuab televaatajate ette juunis. Kotb rääkis intervjuust ühes USA telesaates ja avaldas seal detaile Celine’i elust ja linastumisootel usutlusest. Kotb sõnas, et lauljannal läheb praegu palju paremini, kuid ühel hetkel oleks ta peaaegu meie seast lahkunud. „See oli hirmus aeg,“ peegeldas Kotb Dioniga tehtud intervjuust kõlama jäänud mõtteid.

Päev tagasi jõudis avalikkuse ette ka peagi linastuva artistist rääkiva dokumentaalfilmi treiler. Paljudele fännidele tõi see pisara silma, kuna Dion rääkis seal avameelselt ja südantlõhestavalt oma võitlusest raske haigusega. Lauljanna sooviks väga publiku ette naasta ja taas kontserte anda, aga haiguse tõttu pole see võimalik. „Sõud pole raske teha. Raske on sõud tühistada,“ ütleb ta treileris.

Videos ütleb Celine, et näeb iga päev palju vaeva, et haigusest võitu saada. „Ma pean tunnistama, et see on raske olnud,“ tõdeb ta ja võitleb videos pisaratega.

Celine’il diagnoositud stiff person sydrome paneb lihaseid kokku tõmbuma kontrollimatult ning inimene kangestub lõpuks nagu kivikuju – sündroomi tõttu lukustuvad lihased järk-järgult jäikadesse asenditesse, mistõttu ei saa inimene rääkida ega kõndida. Kuigi haigus on ravimatu, siis on võimalik erinevate ravimitega selle kulgu aeglustada, vahendab Daily Mail.