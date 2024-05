Anu Saagim ja Kristina Pärtelpoeg on otsimas inimest, kellele anda ära kast Pepsi Zero Sugarit: tuttav jook, aga uus disain. Selleks, et saada endale kast Pepsit tuleb teada ainult mõnda õiget vastust ja teha kaasa üks väikene ajaloorännak karastusjoogi ajaloos.