Ootamatu otsus! Margus Tabor lahkub Ugala teatrist ja hakkab toimetama Hiiumaal

Ugala teater elab kevadpeo rütmis, kuid vahepeal tuleb ka kurvemaid uudiseid ette. Teater tegi neljapäeval oma Facebooki kontole postituse, kus avaldati, et nende koosseisus tuleb muutusi. „Nimelt on meie majast uute väljakutsete poole suundumas Margus Tabor. Seekordne kevadpidu on tema jaoks Ugala trupiliikmena viimane,“ teatas teater seal.