Pepsil on juubel: 125 aastat. Just nii kaua on inimesed üle maailma saanud osta jooki nimega Pepsi Cola. Aga mis põnevaid fakte veel Pepsi kohta selle aja jooksul on sündinud? Pane ennast proovile ja vaata, kas suudad arvata ära vastused või oled neist suisa teadlik. Ega’s muud, kui vastama!