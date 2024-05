Gerli Padar-Parmas avaldas huvitava soovi, mis on seotud tema venna Taneliga

Amanda küsimusele: „Kui ma saaksin ühe eestlasega üheks päevaks kohad vahetada, siis kelle ma valiksin?“ vastas Gerli kiirelt. Nimelt andis ta tütrele vihjeks, et see inimene jääks pereringi, mille peale pakkus Amanda ennast, Martin Parmast ja seejärel Gerli venda Tanel Padarit, mis osutus ka õigeks vastuseks.

„Ma vist vahetaksin Taneliga üheks päevaks. Ma arvan, et see oleks väga huvitav! Ma näeksin kohe, kuidas elu läbi tema silmade on. Saaks päris põnevaid asju teada.“ Gerli lisas ka, et ühe päevaga saab inimese kohta väga palju teada, kui ainult tahta.