Põnev fakt: Eesti teleajaloo vaatajarekord sündis 1993. aastal ja on siiani üle trumpamata

„Metsiku roosi“ erakordsest fenomenist Eestis on valmimas täispikk dokumentaalfilm, mis vaatab tagasi seriaali meeletule populaarsusele 90ndate aastate üleminekuperioodil, mõtestades selle tagamaid ja mõjusid noorele riigile ning ühiskonnale. Arvestades seriaali rekordilist vaatajaskonda, peitub oluline osa sellest loost just rahva mälestustes, mida hakatakse nüüd filmi tarvis koguma.

„Ehk mängisite Rosa stseene koos sõpradega lasteaias ja vanemad võtsid selle lindile? Kas meenub, kuidas kogu töökollektiiv otsustas korraga minna eriti pikale kohvipausile, et teleka ümber ühiselt seebikat vaadata? Võib olla inspireerisid Ricardo emotsionaalsed tundeavaldused ka oma mehelt ilusaid sõnu ja romantikat nõudma? Või sai sinu laps seriaali tegelase järgi oma nime?

Oodatud on kõik seriaaliga seonduvad mälestused ja lood, foto- ning videomaterjal. Täiendavalt otsime ka isiklikest kogudest salvestusi seriaalist eestikeelse dublaažiga (näiteks VHS kassetile), sest ERR arhiivides ei ole see säilinud. Juhend lugude jagamiseks on kättesaadav veebilehel www.metsikroos.ee ja sotsiaalmeedias (@metsikuroosilugu),“ kutsuvad üles tegijad.