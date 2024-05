Kuulsate ja ilusate nooruslik ja särav nahk saab alguse seestpoolt!

Suve saabudes unistame kõik säravast nahast, kaunist jumest ning juustest, mis kiirgavad päikesevalguse käes eriti vapustavalt. See pole enam mingi saladus, et maailmakuulsad staarid kasutavad nutrikosmeetikat enda särava ja noorusliku naha hoidmiseks ning üleüldise heaolu parandamiseks. Näiteks Kourtney Kardashian on maininud, et tema igapäeva menüüs on väga olulisel kohal lisandid, mis toetavad tema kaunist välimust ja enesetunnet. Kas tead, mis on üldse nutrikosmeetika ja kuidas see toimib? Kuidas tagada, et meie ilu peegeldaks edasi ka meie sisemist sära? Siin on mõned toidulisandid, mida võiksid lisada menüüsse, et oma välimust ja heaolu suve hakul veelgi toetada.