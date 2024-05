Mallukas tõrjus karme narkosüüdistusi: pean varsti Lemsalu moodi „Pealtnägijasse“ nutma minema

Hiljuti ilmusid sotsiaalmeediasse süüdistused, kus väideti, et Mallukas on agressiivne narkomaan. Need süüdistused on Malluka sõnul täiesti alusetud ja kahjustavad tema mainet nii eraelus kui ka professionaalses plaanis. „Ma päris ausalt ei ole raevukas narkomaan,“ kirjutas Mallukas oma viimases blogipostituses, püüdes vastata ja ümber lükata levivaid valesid. Nimelt väidab Mallukas, et Jõgeval toimunud vestlusõhtult said alguse alatud süüdistused: „Mul on ausalt tunne, et sarnaselt Liis Lemsalule pean ma varsti kuskile „Pealtnägijasse“ nuttes selgitama minema, et ma päris ausalt ei ole raevukas narkomaan. Alles see oli, kui me Põlvas käisime ja pärast seda hakkas sealse resto kokk jutte levitama, et ma üheskoos sõpradega päise päeva ajal narkouimas olin. Põhjuseks siis see, et me… naersime,“ kirjutas Mallu.