Iirimaa euro-sensatsioon Bambie Thug raputab sügisel Tallinna lavalaudu

Corkis sündinud alternatiivskene raputaja Bambie Thug, kelle eelistatud asesõnad on they/them/fae, purustab kõik soolised ja ühiskondlik-poliitilised stereotüübid. Oma unikaalset saundi nimetavad nad Ouija-pop’iks ja see on kahtlemata midagi väga teistsugust.

Bambie Thug on mitme murrangulise singliga muusikamaastikul laineid löönud. Nende kauamängiv „CATHEXIS“ sai kiidusõnu nii kriitikutelt kui fännidelt. Bambie Thugi muusika on segu popist, rokist, elektroonikast ja muust, ületades oma erinevate elementide ja kaasahaaravate helimaastikega kõiki traditsioonilisi muusikažanre.

Bambie Thug esindas Iirimaad 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel ja saavutas lauluga „Doomsday Blue“ märkimisväärse 6. koha. See on kõige kõrgem tulemus, mille Iiri artistid on viimase 24 aasta jooksul saavutanud. Lugu, mis on ood kväär-kogukonnale ja võimas kommentaar tähelepanuta jäetud potentsiaalile, on heliline teekond alternatiivnõialikest salmidest mõrvarlike karjeteni, pop-refräänidest jazzilikku keskkaheksandikku, lõppedes elektroonilise metalmöirgamise ja raskete kitarririffidega.

Bambie Thugi kunstipärasus ulatub muusikast kaugemale. Nende silmatorkav nõialik visuaalne esteetika ja kinematograafilised videod on muutnud nad tegelasteks teispoolsusest, võludes publikut oma nõidusliku olemuse ja okultismiga seotud kujunditega.

Bambie Thug on esinenud suurtel festivalidel üle kogu maailma, sealhulgas sellistel festivalidel nagu Download Festival, The Great Escape ja Trans Musicales, ning nende live-showd on lausa vaatemängulised. Nende esinemised, mida kirjeldatakse kui „sookultistlikku, okultistlikku, silmatorkavalt teatraalset“, on pälvinud kriitikute tunnustuse ja ülemaailmse toetuse sellistelt tippmeediaväljaannetelt nagu NME, Kerrang!, Rolling Stone UK, GAY TIMES, BBC Radio 1, Spotify ja Amazon Music.