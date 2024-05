„Millest küll ma unistan“: bändi OUU liikmete suurimad soovid varieeruvad mälukaotusest piiramatus koguses meelemürkideni

Nende muusikas segunevad lüüriline tundlikkus ja energilised meloodiad, mis viivad kuulajaid rännakule läbi emotsioonide ja helimaastike. Iga bändi liige toob ansamblisse oma isikupärase stiili ja inspiratsiooniallikad, mis loovad kokku kordumatu kõlapildi. Lisaks muusikalisele teekonnale on igal liikmel ka isiklikud unistused ja ambitsioonid, mis aitavad kujundada nende loomingut ja eluteed. Järgnevalt uurimegi, millised on OUU bändiliikmete suurimad unistused ja kuidas need unistused peegelduvad nende muusikas.