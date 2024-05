KLÕPS | Eestlanna Kadri Koop pärjati Cannes’i filmifestivalil eriauhinnaga

„Mul on nii palju inimesi ja organisatsioone tänada: kõiki, kes on viimase kümnendi jooksul olnud osa minu filmikunsti teekonnast. See ei ole olnud sõit, mille olen üksinda läbinud, ja ma ei suuda isegi hakata kõiki nimesid välja tooma,“ nentis ta. „Ma olen sõnatu!“

Koop on löönud kaasa erinevates filmiprojektides, sealhulgas on ta teinud lühi- ja dokumentaalfilme, nagu näiteks „Charlie“ ja „On the Line: The Richard Williams Story“.