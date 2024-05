KLÕPS | Kristina Pärtelpoeg toetab Lauren Padarit: teiste eest seisan ma alati, kui tunnen, et neile tehakse liiga

„Miks ma selle story tegin, oli sellepärast, et mina support’in (toetan - toim) Laurenit, sest et ta on nii tore ja ma tundsin, et talle tehakse liiga,“ selgitas Pärtelpoeg.

Suunamudija märkis, et enda eest ta tihtipeale niivõrd tulihingeliselt ei seisa, kuid teiste eest küll. „Kui keegi mulle midagi teeb, siis ma mõtlen, et savi, las jääda. Teiste eest seisan ma alati, kui ma tunnen, et neile tehakse liiga ja ma tundsin, et Laurenile tehakse liiga. Ma tahtsin näidata, et mina usun Laurenit ja ta ei ole mingi cheater (petja - toim). Kõik, kes on natukenegi mõistusega, saavad aru, et üks paneb siin veits hullu,“ lisas ta.

Eile kinnitas Lauren Padar, et tema ja abikaasa Tanel on lahku läinud. Möödunud aasta suvel abiellunud Taneli ja Laureni kohta on pärast nende abielu levinud erinevad kuulujutud. On räägitud sellest, kuidas Tanel on petnud oma värsket abikaasat nii Brigitte Susanne Hundi kui ka teiste kuulsate naistega. Levisid erinevad kirjeldused sellest, kuidas Tanel on oma bändikaaslaste ees Laureni vastu vägivaldne olnud ning kuidas ühte episoodi oli sekkunud isegi naise perekond. Juba eelmisel aastal hakati spekuleerima, et Lauren ja Tanel elavad lahus. Nüüdseks on kuulujutud saanud kinnitust - Tanel ja Lauren Padar on tõepoolest lahus.