Ootamatu vahejuhtum! „Ringvaate“ reporter Heleri All pidi valju peo tõttu politseiga arveid klaarima

„24. mail tähistame Juhan Peegli 105. sünniaastat ning ajakirjandusõppe 70. aastapäeva mõnusa koosviibimisega Korp! Sakalas,“ seisis kevadgrilli kirjelduses Facebookis. Kevadgrill on suur ühiskonnateaduste inimeste kokkutulek, kuhu on oodatud üliõpilased, õppejõud, vilistlased ja kõik ÜTIkad. „Sel õhtul saab mõnusas ja vabas õhkkonnas suhelda, instituudi silmapaistvamaid tunnustada, tantsida ja pidutseda. Ning loomulikult grillida!“ nentisid korraldajad.

Üllatuslikult selgus aga päev hiljem, et meeleolukale koosviibimisele saabus ka politsei, kuna üritusel kõlanud muusikat olevat liiga kõvasti mängitud. Õhtuleht kirjutab , et politsei sai teada valjust muusikast reede öösel vastu laupäeva kell 01.42. Politsei käis kohapeal ning osalejad panid seepeale muusika kinni.

Lisaks kinnitas All Õhtulehele, et temal politseile pretensioone pole. „Politseiga on ainult sõbralikud suhted ja loodan, et see nii jääb ka,“ ütles reporter, et palve peale muusika kinni keerata seda tehtigi ning kõik lahkusid ürituselt sõpradena.