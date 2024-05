Juveeli- ja kellakaupluste kett Goldtime on teinud koostööd mitmete tuntud kodumaiste staaridega. Möödunud aasta talvel said Goldtime’i reklaamnägudeks ka Lauren ja Tanel Padar, kes toona oma suvisteks pulmadeks valmistusid ning juunis leivad ühte kappi panid. Laureni ja Taneli ühised reklaamklippe, mis Goldtime’i tarbeks üles võeti, on veel tänavugi näha olnud.