Aasta seksikaim mees villemdrillem: mulle piisab ka sellest, kui mu tüdruksõber arvab, et ma olen kõige seksikam

Villem Reimann (23) ehk villemdrillem on kõige noorem mees, kes on võitnud Kroonika korraldatud Eesti Meelelahutusauhindade galal aasta seksikaima mehe tiitli. Ta ütleb, et auhind pani teda mõtlema, kuidas seksikust mõõta, või mis see üldse on. villemdrillem leiab, et ilmselt igaüks tõlgendab seksikust omamoodi, aga tema meelest teeb inimese seksikaks paljuski see, mis on temas peale väljanägemise. Kuidas ta käitub, kuidas asju ütleb ja ennast väljendab.