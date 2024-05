Asi on tõsine? Sahistatakse, et printsess Kate tänavu kuninglike kohustuste juurde ei naasegi

Walesi printsess Catherine avaldas 22. märtsil tehtud videopöördumises, et tal on diagnoositud vähk ning ta on ravi varajases staadiumis. Videos rääkis ta oma raskest vähidiagnoosist, tänas kõiki kaasaelajaid ja ütles, et tema taastumine on olnud väga raske aeg pere jaoks. Toona palus Kate avalikkuselt „aega, ruumi ja privaatsust“ ajal, mil ta oma ravi ja tervenemisega tegeleb.