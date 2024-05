Tütar valis poole? Brad Pitti ja Angelina Jolie võsuke loobus isa perekonnanime kasutamisest

Näitlejapaar Angelina Jolie (48) ja Brad Pitt (60) on jätkuvalt koleda lahutuse keskel, millega on seotud ka nende kuus last. Nüüd paistab, et paari 15-aastane tütar Vivienne Jolie-Pitt on vanemate tülis oma poole valinud. Enam ta isa nime ei kasuta ja figureerib nüüd uue nimega.