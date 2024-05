PODCAST | 148. „Tissident“: ratastoolis tantsida? Ikka saab!

Carmen on 23-aastane ratastooli kasutav naine, kes on tulnud meile rääkima, milliseid takistusi ta on oma erivajadusest tulenevalt pidudel kohanud.

Arutame elavalt ka erinevate teemade üle. Millele mõtleb erivajadusega noor, kui soovib välja minna? Miks iga sentimeeter loeb? Mis saab, kui oled ratastooliga peol, aga vetsu ei saa? Kui palju aega kulub, et ühest kohast teise jõuda? Lendamine on kindel surm? Kuidas suhtub erivajadusega patsienti günekoloog? Aga naisesse Eesti mees? Kuidas erivajadusega inimene Tartu Ülikoolis hakkama saab? Aga bussis? Taksoarved tuleb Kallele saata?

26.-27. juulil toimub Tartu 2024 raames Elvas Eesti Liikumis- ja Heaolufestival, kuhu on oodatud kõik erilised ja veel erilisemad! Festival on kahepäevane, saab tantsida, liigutada ja erinevates töötubades osaleda ja ennast hästi tunda. Festivali kroonijuveeliks on 26. juulil 12.00-20.00 kestev tasuta heategevuslik Tantsumaraton, mis juhib tähelepanu liikumisraskustega inimestele. Üritusel on viipekeeletõlk.