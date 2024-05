Alari Kivisaar sattus netikelmide skeemi. „Mina ei loosi Facebookis asju ega jaga raha!“

Kivisaar sõnas hommikuprogrammis oma kaassaatejuhtidele Maris Järvale ja Siim Tabale ning kuulajatele, et temal on üks oluline ja tähtis üleriigiline teadaanne. Kaassaatejuhid ootasid seejärel huviga, mis Kivisaarel öelda on. „Ära saa petta, ära saa tünga. Ja ma tahan siinkohal öelda kõigile, et mina ei loosi Facebookis välja mitte mingisuguseid asju, mitte mingisuguseid kingitusi. Ma ei jaga raha; ei ole seda kunagi teinud, ei tee seda praegu ja ei hakka tegema ma kunagi tulevikus vist,“ sõnas Kivisaar oma suures ja tähtsas teadaandes.

Taba uuris seepeale, millest Kivisaar täpsemalt räägib ja kas keegi pakub tema nimel midagi. „Jaa, on jälle lahti läinud Facebookis mingi kampaania, kus siis Alari Kivisaar annab teada, et keegi on kuskil loosis midagi võitnud või kui sa tahad nüüd kohe võita seal loosis, siis vajuta siia lingile,“ kirjeldas Kivisaar toimunut ja lisas, et tehtud on ka temaga sarnanev libakonto.