Koit Toomel lööb noore lauljannaga „sädemeid“: selleks kõigeks on suvi just õige aeg

„Ma arvan suvi on õige aeg sellise kergelt kulgeva pretentsioonitu laulu avaldamiseks. Meile iseäranis meeldis laulu vaib ja sõnum on ka positiivne, sest räägib kahe inimese suhtest, mis saab taas hoo sisse just suveti, kui nad kohtuvad,“ rääkis Anet „Reporteris.

„Koiduga oleme varem küll töiselt kokku puutunud, aga koos laulnud veel mitte, aga kuna Koit on suurte suvelaulude legendaarne esitaja, siis tundus just temaga koos laulda äge mõte,“ lisas ta.

Koit Toome on varemgi „Suve Reporteri“ tunnuslugu laulnud, varasemalt Getteriga, nüüd Anetiga. „Selle looga läheme tagasi juurte juurde, kuskile 70ndatesse ja see on värske tuul tavalise popi vahele,“ kommenteeris Lõhmus, kes on loo autor.

„Kuna see lugu on naishelistikus, pidime nuputama, kuidas mina seda lugu laulan. Eks ma pean kohanema ja mõtlema, kuidas ma mehena sellest olukorrast välja tulen,“ naljatles Toome.

„See kombo on omapärane, ja Koit on vana hea suurte suvelaulude esitaja [„Rannamaja“ kui „Valged ööd“] ja juba kolm Aneti laulu on olnud „Reporteri“ tunnuseks,“ leiab Lõhus, miks Anet ja Koit hea duo on.