Aasta suunamudija Jüri Ratas avaldab, kes ikkagi aitavad tal kuulsaid postitusi teha

Jüri Ratas (45) ütleb, et tähistab aasta suunamudijaks valimist ühe vahva postituse tegemisega ja et tiitel tekitab temas rõõmsaid tundeid ja tänulikkust. Jüril on hea meel, et tema sõnumid sotsiaalmeedias lähevad Eesti inimestele korda.

„Ma olen tänulik ka Kroonikale, kes on sellise konkursi välja kuulutanud. Kindlasti tekitab aasta suunamudija tiitel rohkem vastutustunnet, et inimestele ei tohi mingit jama ja valeinfot jagada. Samuti ka õigekirja aspekt, ehk see kõik kokku tekitab kindlasti rohkem vastutust. Loomulikult ma tänan kõiki oma jälgijaid, aga minu meelest päris elu peab toimuma sotsiaalmeediast väljaspool. Need on pere, sõbrad ja lähedased. Need on eluviisid ja hoiakud, olgu selleks liikumine ja lugemine ning ma väga loodan, et sotsiaalmeedia ei muutu sõpruse ja suhete asendajaks,“ räägib Jüri.