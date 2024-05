FOTOD | Ei ole mingi laps enam! Prints George käib ringi „suurte poiste“ soenguga

Noore kuningliku välimus on sotsiaalmeedias pannud inimesed imestama selle üle, et kui palju on George hakanud sarnanema oma tulevasest kuningast isaga. Mitte, et isa ja poeg näeksid hetkel sarnased välja, vaid pigem kõrvutatakse George’i ja seda, milline William eelmise sajandi 90ndatel välja nägi. Ka temal on toona veel pea kiharaid täis ning sai teha täpselt samasugust soengut, nagu tema vanimal pojal nüüd on.