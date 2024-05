ARMAS KLIPP | „Ma ei suuda uskuda, et sa oled juba 18!“ Lauljatari Gwen Stefani poeg sai täisealiseks

„Kõige õnnerohkemat sünnipäeva Kingston,“ kirjutas muusik Instagramis. „Minu esimene poeg. Ma ei suuda uskuda, et sa said täna 18... Ma armastan sind!“

Stefanil on kolm last enda eksabikaasa Gavin Rossdale’iga, kellega ta oli 12 aastat abielus. Lisaks Kingstonile on endisel paaril veel kaks poega: Zuma (15) ja Apollo (10). Paar läks lahku samal aastal, 2015, kui Stefani otsustas ansambliga No Doubtiga tegevuse lõpetada. Nüüdseks on Stefani abiellunud muusiku Blake Sheltoniga.