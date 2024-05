Üks ees, teised järgi? Läti kaalub Eurovisionilt lahkumist

Üle 11 000 inimese on allkirjastanud petitsiooni, milles kutsutakse üles suunama Eurovisionile minevad vahendid spordi arendamisse. Petitsiooni algataja Kristaps Bogdanovići sõnul on Eurovision kulukas ettevõtmine, mis ei too riigile otsest kasu. Ta rõhutab, et spordivaldkond vajab rohkem rahastust, et toetada noori sportlasi ja parandada riigi sporditulemusi rahvusvahelisel tasandil​, vahendab LRT.lt.