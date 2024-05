Kuningas Charles III katkestas inglaste riikliku puhkuse, et jagada tähtsat uudist

Engas 24. mail toimunud katastroof põhjustas paljude inimeste surma, hävitas kodusid ja elatusvahendeid. Kuningas Charles tunnustas Paapua Uus-Guinea rahva vastupidavust ja usub, et kogukonnad tulevad kokku, et toetada ellujäänuid ja aidata taastumist, vahendab Hello.