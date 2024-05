„Tahaks olla lihtsalt isa, kellel on oma lapse jaoks aega.“ Sarja „Papsid“ paps Priit Loog räägib isaks olemisest

Teleprodutsent Kaupo Karelsoni (50) kodu kaunistavad Eesti Meelelahutusauhindade galal saadud kuus auhinda – telešõude „Su nägu kõlab tuttavalt“, „Väikesed hiiglased“, „Ma näen su häält“ ja „Maskis laulja“ eest. Tänavu tunnustati telesarja „Papsid“, mille produtsent on samuti Kaupo. Kui temalt küsida, mis on eduka saate või sarja võti, siis ta vastab, et meeskond ekraanil ja kaamera taga. „“Papside“ puhul on see kooslus eriti õnnestunud, sest kokku on saanud väga andekad ja pühendunud inimesed. Ja just tiimile auhind ongi oluline - annab tunde, et tehakse õiget asja õigesti!“ lausub Kaupo.