Esipaari abielu kriisis: mis saab Lauren ja Tanel Padari ühisest kodust, kus nad on kaasomanikud?

Lauren Padar (28) andis abikaasa Tanel Padarist (43) lahkuminekust teada eelmise nädala laupäeva õhtul oma sotsiaalmeediapostituses. Samas süüdistas ta Tanelit vaimses vägivallas ja lisas, et asjasse on segatud koguni politsei.

Taneli sotsiaalmeediapostitused olid juba mõnda aega enne Laureni ootamatut avaldust segadust ja küsimusi tekitanud. Näiteks nähtus Taneli Instagra­mi story’s jagatud kuvatõmmistelt, et Lauren on Taneli telefonikõnesid katkestanud, mis andis taas uut hoogu juttudele, et paari abielus on juba mõnda aega valitsenud kriis.