Unustamatu külaskäik Itaaliasse! Elina Nechayeva avaldab, kuidas tal õnnestus Andrea Bocelliga kohtuda

„Õhtu kulmineerus sellega, et ta (Bocelli - toim) ise mängis mulle,“ tõdes Nechayeva, et see tundus nagu unenägu. „Olen lapsepõlvest alates kuulanud teda ja imetlenud tema imeilusat häält. See, kuidas ta oma brändi on üles ehitanud, on lihtsalt super. See, kuidas ta populariseerib klassikalist muusikat, on ka väga-väga imeline,“ rääkis Nechayeva.