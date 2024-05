Eelmisel nädalal lahvatas Eesti meedias uudis, et seitse aastat koos olnud Lauren ja Tanel Padar, kes abiellusid alles eelmise aasta juunis, on mitu kuud tagasi lahku läinud. Neid Eesti kuulsusi on veel, kes ei saanud tähistada esimest pulma-aastapäevagi või on läinud lahku vaevu pärast vatipulma kätte jõudmist.