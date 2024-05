Äsja kolmanda lapse saanud gameboy tetris avaldas, millisesse Tallinna linnaossa ta endale maja ehitada tahaks

„Mis on kõige atraktiivsemad kohad, kuhu sina tahaksid kolida või maja omale ehitada?“ uuris saatejuht Kirke Antsmäe muusikult. Tetris vastas, et talle meeldiks elada enim Kopli rajooni lõpus. „Mitte need kõige uuemad majad, aga seal, kus on trammi lõpp-peatus,“ märkis ta. „Stroomi ranna kandis elan ma praegu, aga just sinna natuke sügavamale.“

Tänavu kevadel „Reporteri“ eetrinäo Aleksandra Jürmaniga lapse saanud gameboy tetris tunnistas intervjuu lõpus, et tema uus laul „Taboo“ räägib südamevalust. Ka varasemalt oli ta viidanud sellele, et lugu valmis pärast tema elus aset leidnud pikka kriisi. „See on hästi tempokas lugu, aga selles peitub päris palju valu. See räägib lahkuminekust,“ kommenteeris ta napisõnaliselt.

Paar kuud enne Aleksandra raseduse avalikuks tulekut möödunud aasta lõpus tunnistas tetris Õhtulehele, et tema ja ta kahe lapse ema Kristi on pärast üle kümneaastast kooselu lahku läinud. „Neil on praegu teine isa. Olen talle äärmiselt tänulik. Ma näen, et ta oskab lastega olla,“ rääkis ta toona ja lisas, et rahulik pereelu ei ole tema jaoks.

Mai alguses avaldas tetris „Ringvaates“, et tema peab oma kõiki kolme last rohkem eestlasteks kui venelasteks. „Nad on kindlasti eestlased. Nad on sajaga eestlased, kes lihtsalt räägivad ka vene keelt. Aga emakeel on neil ikkagi eesti keel,“ kinnitas räppar.