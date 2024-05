86-aastane Eve Kivi elab hoogsat seltsielu: kiirustasin otse majaühistu koosolekult näituse avamisele

„Mart Sanderi näituse avamisele Kadriorus restoranis Luik kiirustasin otse majaühistu koosolekult,“ räägib Eve, kes foto jaoks poseeris koos Mart Sanderi ema Lembi Eonurmega. „Pidin samal ajal jõudma veel ka kohtumisele Kanal 2 kolleegidega, aga ütlesin neile ära, sest kolmes kohas samaaegselt olla ei ole võimalik. Et näitusele õigeaegselt jõuda, saatis Mart mulle suisa auto järele.“

Eve on vaimustunud Mart Sanderi näitusest „Itaalia impressioonid“ ning lubab jahedama ilmaga imekauni näitusega sügavamalt tutvuda. See on nähtav Katharinenthali kohvikus, mille teisel korrusel asub restoran Luik.