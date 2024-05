VÕRDLE | „Kui sa oled buliimik, siis su nägu läheb paiste.“ „Troonide mängu“ staar on läbinud kardinaalse muutuse

Kõlakate kohaselt on „Troonide mängust“ tuule tiibadesse saanud Sophie Turner läbinud põserasva eemaldamise operatsiooni. Võimalikust ilukirurgilisest protseduurist on nii fännid kui ka meedia rääkinud juba paar aastat. Tegemist on kuulsuste poolt soositud trendika operatsiooniga - protseduuri eesmärk on näo kitsendamine.