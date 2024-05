Uus hooaeg on sündimas? Tuuli Roosma tähistas koos Arbo ja kaksikutega sünnipäeva väga kaugel maal

„Nii mõnegi kalendri järgi, kus aega arvestatakse 7 kaupa, oleks mul täna ainus tõeline juubel - 7 x 7 on tõeliselt vägev pauk - 49,“ kirjutas Tuuli sotsiaalmeedias ja postitas lustaka töödeldud pildi teleperest. „Ometi on kuri saatus mind paisanud seda tähistama riiki, kus 49 pole midagi ilusat, sest 4 tähendab pigem surma ning 9 kannatusi. Aga rõõmu on muidugi lastest, kes, nagu näete, on päris kenakesteks sirgunud. Elagu 49!“