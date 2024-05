ÜLEVAADE | Millega tegelevad Tanel Padari endised naised praegu? Kes töötab õena, kes on kodumaa tolmu jalgelt pühkinud

2000ndate alguses oli Tanelil suhe Maikeniga, kellest on saanud armastatud lauluõpetaja. Noored leidsid teineteist siis, kui Maiken oli 22- ja Tanel 18-aastane. Nende suhe ei kestnud pikalt, sest juba õige pea sai Tanel saates „Kaks takti ette“ tuttavaks Eda-Ines Ettiga.



Maiken on praegu WAF-i laulukooli mõistus ja südametunnistus ning üleilmselt hinnatud Cathrine Sadolini vokaaltehnika Complete Vocal Technique (CVT) Eestisse tooja. Ta on õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz’i eriala ja olnud samas koolis ka ise hiljem õpetaja. Laiema tuntuse saavutas ta lauluvõistlusel „Kaks takti ette“ (1999). Laulja, kes on isegi osalenud Eesti Laulul, juhendab lisaks oma laulukooli lastele telesaadetes („Maskis laulja“, „Tähtede täht“) ka tuntud muusikuid. Hittsaates „Su nägu kõlab tuttavalt“ vormis Maiken ka noori lauljaid.