Ellen Kilgas oma isa Tõnu Kilgasest: kartsin teda päris korralikult

Ellen meenutas, et oli oma isaga hästi aus. „Ju tal sellepärast minuga olid need suhted lähedasemad. Ausalt üksteisele panime otse või rääkisime südamest südamesse. Ütlesin, et ma ei tule enam nendele kokkutulekutele kõigi tütardega, saame üks ühele kokku,“ rääkis Ellen, et isa soovis kokku saada kõigi nelja tütrega korraga. „Tema soov täitus, 60. sünnipäevaks olid kõik tütred ühise laua taga. Seda ta sai,“ ütles Ellen.

Ellen tunnistas ka seda, et Tõnu võis vahepeal üsna kuri olla. „Ma kartsin oma isa päris korralikult. Seda, kui ta oma häält tõstis. Tal olid ikkagi alkoholituurid päris korralikult peal,“ tõdes Ellen, et tal on väga selgelt meeles see, kuidas isa alandas ema sõna otseses mõttes. Ellen lisas, et isa kaotas oma ema väga varakult ja elas seda noore poisina läbi. „Et mitte ise haiget saada, hakkas ise haiget tegema,“ arvas Ellen.