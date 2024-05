„Ma ei olekski teie kuradi koledaid pe*seid tuppa kutsunud.“ Andrei Zevakini skandaalne video on kogunud juba üle 100 000 meeldimise

Video, mis Zevakinile niivõrd palju menu on toonud, on võetud üles USAs möödunud aastal, kui tema ja Robin Valting reisisaadet tegid. „Jack Welkeri („Breaking Badi“ peategelase - toim) majaomanik muutus hulluks ja viskas meid välja,“ seisab video kirjelduses.

„Kas see on okei, kui me teeme paar videoklippi teie majast?“ küsis Zevakin videos olevalt naiselt, kes kuulsat maja omab. „Ei, see on privaatne maja.“ sõnas naine kiirelt ja ärritunult.