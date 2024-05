VIDEO | Kas Tommy Cashi süda on võetud? Räppar näitas end sotsiaalmeedias levivas videos koos kauni neiuga

Päev tagasi ilmus populaarsele sotsiaalmeediaplatvormile TikTok video, kus üks Polina-nimeline neiu söödab Tommy Cash. Õigemini ei sööda, sest kogu toitmisprotsess käib videos tagurpidi. Video peale on Polina kirjutanud ühe ingliskeelse lause. „Mina, kui mulle meenub, et ma ei ole esimene tüdruk, keda ta suudelnud on“ oleks Polina teksti eestikeelne tõlge.

Video kommentaarium täitus seejärel kiirelt peamiselt venekeelsete kommentaaridega. Uuriti, kas videos on tõesti Tommy Cash ning kas tema ja video postitanud Polina on paar. „Kas sa toidad Tommy Cashi?“ uuris üks kommenteerija. Sellele vastas teine kommenteerija: „Nad on pikka aega koos olnud.“

„Tommy, mis sa siin teed?“ kirjutas üks teine kommenteerija. Selle peale vastas teine kommenteerija, et Tommy ja Polina käivad. Esimene kommenteerija oli vastusest vägagi üllatunud. Nii mõneski kommentaaris väljendati heameelt, et videos on Tommyt näha. Videot on vaadatud üle 183 000 korra.

Märke sellest, et Polina ja Tommy võivad seotud olla, on teisigi. Näiteks on ühes Polina postituses näha tema ja mingi mehe jalgu. Mehe vasaku jala laba kaunistab kolme joonega tätoveering ning samuti on uhke kujutis ta sisesäärel.

Vaata Polina postitust lähemalt SIIT. Kõnealune jalafoto on seeria viimane pilt.

Tätoveering kattub Tommy jalal ilutseva tätoveeringuga. Tommy on 23. juulil 2022 oma kontole postitanud foto, millel on tal samasugune tätoveering.

TikToki konto järgi paistab Polina tegutsevat modellina. Tema kontol on umbes 131 100 jälgijat ja selle on meeldivaks märkinud 3,1 miljonit inimest. Ta on jaganud palju kaadreid, kus ta modellina mitmesugustel võtetel poseerib. Ka ühes videos näitab ta, mida ta modellina töötades ühe päeva jooksul sööb.