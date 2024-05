VIDEO | „See on tagurpidi seljas!“ Paris Hilton pani poja päästevesti vale kasutamise tõttu netirahva muretsema

Väike klipp püüdis aga netirahva tähelepanu ja nii mitmedki kommenteerijad tõid välja, et Paris on lapsele ujumisvesti valesti selga pannud. „Väike nõuanne ühelt emalt teisele - tema ujumisvest on tagurpidi seljas!“ tõi üks kommenteerija välja. Paris vastas talle ja tunnistas, et eksimus tõesti aset leidis ja tänas kirjutajat. „Ma ei lasknud teda kordagi oma sülest välja. Arvasin ka, et vest oli tagurpidi seljas. Ütlesin seda ka inimesele, kes vesti ostis ja ta ütles, et see on õigesti seljas. Aga aitäh, et mulle teada andsid,“ sõnas ärinaine.