Judi Dench vihjas, et tema pikk filminäitleja karjäär võib läbi saada: põhjus peitub tema tervises

Judi Dench on vaatajad rõõmustanud oma näitlejaametis ligi 60 aastat. Nüüd on ta vihjanud, et peagi võib ta karjäär kinolinal aga läbi saada, vahendab New York Post. Kui temalt eelmisel nädalal Londonis toimunud Chelsea lillesõul uuriti, kas tal on mõni tulevane projekt praegusel ajal töös, andis ta vastuse, mis võib viidata ta taandumiseni filmilinalt.

„Ei, ei. Ma isegi ei näe enam,“ oli Dench küsimusele vastanud. Mitmete auhindade pärjatud näitlejal diagnoositi nimelt 2012. aastal kaugelearenenud kollatähni degeneratsioon, mis tema nägemist mõjutab. Pärast seda on ta avameelselt oma nägemiskaotusest korduvalt ja avameelselt rääkinud.

Terviseportaalide andmetel on kaugelearenenud kollatähni degeneratsioon tavaline haigusseisund eakamatel inimestel. Samuti on see nende puhul ka peamine põhjus nägemise püsiva ja kiire kadumise korral.

Mullu rääkis Dench saates „The Graham Norton Show“, et halvenenud nägemise tõttu on tal aina keerukam ja keerukam stsenaariume ja oma dialoogiridu lugeda. Varem pidas ta seda aga väga lihtsaks tegevuseks. „See on muutunud võimatuks ja mul on fotograafiline mälu. Mul on vaja leida masin, mis mitte ainult ei õpeta mulle mu ridu, vaid ütleb ka, kus need sellel lehel asuvad,“ sõnas ta telesaates.

Oma halvenenud nägemise tõttu on ta palunud ka sõpru appi, kes on Denchile tema ridu valjult ette lugenud. Näitleja on neid niiviisi püüdnud meelde jätta.

Judi Dench saavutas edu 61-aastaselt. Dench oli kuulus teatrinäitleja ammu enne, kui ta Hollywoodis kuulsaks sai. Kuulsuse tõi naisele roll James Bondi bossina filmis „Agent 007: Kuldsilm“ (1995). Peale seda rolli nomineeriti Denchi mitmetele auhindadele, mille seas on ka kaheksa Oscari nominatsiooni.