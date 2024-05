FOTOD | „Esimene deit üle väga pika aja.“ Raimond ja Jane Kaljulaid tähistasid viiendat pulma-aastapäeva

Raimond Kaljulaid avaldas Instagramis, et käis koos abikaasa Janega Kadriorus asuvas restoranis Mon Repos õhtustamas. „Tähistasime viiendat pulma-aastapäeva. Ühtlasi esimene deit üle väga pika aja,“ kirjutas Raimond pildi juurde.

Paar tutvus, kui Jane tuli Raimon­di firmasse tööle. „Väga hea on olla koos kellegagi, kellega oled sedavõrd ühel lainepikkusel, et üheksal juhul kümnest mõistab ta sind mitte ainult poolelt, vaid suisa veerandilt sõnalt,“ on Raimond öelnud. Jane kannab abikaasa perekonnanime.