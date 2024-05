Ott Kiivikas ja Gajane Filantšuk oma suhtest: algusaastatel oli armukadedust rohkem, kui nägin, kuidas Ott naiskolleege kallistas

„Algusaastatel oli armukadedust rohkem, kui nägin, kuidas Ott ka naiskolleege kallistas või neile käe õlale pani. Minu jaoks on selline lähedane hoiak veidi võõrastav, kuid aja jooksul olen leebemaks muutunud. Vahel kutsun teda muidugi korrale, eriti suhtluses naistega.“

Kiivikas ja Gajane Filantšuk kohtusid 2016. aastal ööklubis Vabank. Ott ütles Kroonikale antud intervjuus , et suhtus tutvusesse võluva blondiiniga esialgu rahulikult, sest ei soovinud kõrvetada saada. „Nahk oli veel hell eelmisest suhtest,“ lausus ta. Samas tunnistas Ott, et Gajane hakkas talle väga ruttu meeldima.

Postituse juurde lisas kulturist mitu fotot, kus Gajanega koos poseerib ja toredaid koosveedetuid hetki meenutas. Piltide seas on mitu kaadrit Otist ja Gajanest teineteise embuses, mis on tehtud kaunitel puhkusereisidel või suursündmustel. „Jätkuvat armastust pikkadeks aastateks soovides!“ lausus Ott veel ja lisas, et jätkub ka tore traditsioon - iga kuu 13. kuupäeval kingib ta Gajanele 13 roosi.