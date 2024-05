Ott Kiivikas jagab kogemusi, kuidas ta suhte nimel Gajanega kõigest väest pingutab: erimeelsused katsume lahendada enne magamaminekut

„Eelmistes suhetes võisid tummfilmi perioodid venida nädala pikkuseks. Nüüd katsume enne magamaminekut erimeelsused lahendada. Vahel on see paganama raske, kuid me pingutame,“ ütleb Ott. Gajane naerab, et temale vahel isegi tülid meeldivad, sest leppimine on alati magus.