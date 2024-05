Seidi Voogre langes ahistamise ohvriks: soojad ilmad on toonud urgudest välja kõik värdjad ja pervarid

„Kaks venda üleni mustas, seljakotid seljas, kõndisid mu taga, üks otsustas, et jookseb mulle järgi ja lööb perse-slapi, et mu telefon ja kott kukkusid maha,“ kirjeldas Voogre ahistamist oma Instagrami story’des.

Voogre alguses arvas, et ehk oli tegu õnnetu juhtumisega, kus tundmatu mees talle kogemata otsa kõndis, kuid peagi sai ta aru, et meeste tegu oli tahtlik. Mehed naersid ja jooksid ruttu minema. „Kas ma saan reaalselt ka midagi teha või ei? Ainult tean, et nad olid üleni mustas (mingi vorm) + seljakott?“ küsis naine oma jälgijatelt.